Vasco x Fluminense: relembre demora no processo de escolha até definição do Nilton Santos para o clássico

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 10/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Fluminense demoraram para escolher o palco do clássico da 22ª rodada do Brasileirão. Após tentarem diversas possibilidades, foi definido que o Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, sediaria a partida.

Dentre os palcos pensados estavam o Maracanã, Kleber Andrade (Cariacica), Mané Garrincha, além do próprio Nilton Santos. São Januário era um desejo que não pôde ser realizado. Mas como a questão foi resolvida? Relembre com o Lance!.

NILTON SANTOS

Num primeiro momento, o Botafogo negou a possibilidade de Vasco e Fluminense se enfrentarem no Nilton Santos. Dias após, o Alvinegro voltou atrás e entrou em acordo para alugar o estádio.

SÃO JANUÁRIO

No que dependesse dos vascaínos, a Colina Histórica receberia todos os clássicos. Porém, uma determinação do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios) impede que o Vasco enfrente Flamengo e Fluminense em São Januário.

MARACANÃ

Sem São Januário, a opção do Maracanã esbarrou no custo e no planejamento do estádio. Além de ser oneroso para Vasco e Fluminense, o Flamengo entra em campo no dia seguinte para enfrentar o Palmeiras e também no meio da semana pela Libertadores. Com isso, o gramado precisará ser tratado nesse meio tempo.

MANÉ GARRINCHA

Vasco e Fluminense também tentaram levar o clássico para Brasília. Só que a agenda do Estádio Mané Garrincha está fechada.

KLEBER ANDRADE (CARIACICA)

Após a apresentação de Philippe Coutinho, o presidente Pedrinho concedeu uma entrevista e afirmou que o clássico seria em Cariacica. Contudo, os clubes ficaram receosos quanto a possíveis confrontos entre as organizadas.