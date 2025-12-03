O lateral-esquerdo Lucas Piton teve uma entorse no joelho esquerdo nesta terça-feira (2), na derrota para o Mirassol, em São Januário, e passará por exames de imagem nesta quarta para diagnóstico completo, conforme apurou o Lance!. A lesão do atleta, que saiu com a perna imobilizada do estádio, preocupou demais os vascaínos.

continua após a publicidade

O Vasco ainda tem ao menos três decisões pela frente. Joga contra o Atlético-MG neste domingo (7), importante na luta contra o rebaixamento, e faz os jogos de ida e volta pela semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense.

Quem substitui o lateral?

O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, para fechar a campanha no Campeonato Brasileiro. Os dois jogos de semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense serão na quarta-feira e no domingo, dias 11 e 14.

continua após a publicidade

Para o setor, o técnico Fernando Diniz tem como primeira opção — essa a mais utilizada nos últimos jogos, quando foi necessário — Puma Rodríguez. Em caso de nova intercorrência, Victor Luís é outra alternativa para os clássicos.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Lesão de Piton em derrota do Vasco

O lateral-esquerdo tentou roubar a bola de Guilherme Marques, do Mirassol, no lado do campo, prendeu a perna entre as do adversário e foi ao chão já reclamando de fortes dores. Piton foi atendido e precisou ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo, dando lugar ao uruguaio Puma Rodríguez.

continua após a publicidade

Logo após a lesão, o Mirassol abriu o placar com Renato Marques em jogada justamente pelo corredor antes ocupado pelo camisa seis do Vasco. A equipe do interior de São Paulo ampliou já nos acréscimos e confirmou a vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.