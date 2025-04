Saiba detalhes da proposta do Vasco para o goleiro Léo Jardim

Vasco e Léo Jardim esperam ter um desfecho positivo para a renovação do contrato. Após o empate com o Lanús, o goleiro não entrou em detalhes, mas afirmou que confia nos empresários para que a situação seja resolvida o quanto antes. Mas o que o Cruz-Maltino ofereceu? Saiba os detalhes abaixo.

A atual proposta do Vasco para Léo Jardim conta com uma valorização salarial e contrato com duração até 2030. O Cruz-Maltino aposta num projeto de carreira para o goleiro se tornar ídolo do clube. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Esta não é a primeira proposta que o Vasco fez ao goleiro. A inicial, o clube propôs um aumento salarial e a extensão até 2028. Na segunda, o Cruz-Maltino subiu os valores e ofereceu um vínculo até 2029.

Léo Jardim é um dos principais nomes do Vasco na temporada. Nos dois últimos jogos, o time sequer foi vazado pelo Flamengo e Lanús. Inclusive, contra o maior rival, o goleiro teve uma grande atuação no clássico.

Desde 2023 no Vasco, Léo Jardim é titular absoluto na posição. O goleiro jogou em todas as partidas das edições do Campeonato Brasileiro de 2023 e 2024. A tendência é que este ano termine da mesma forma que os outros.

Em 2024, Léo Jardim ainda chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. O camisa 1 do Vasco esteve no grupo que enfrentou a Espanha e a Inglaterra em amistosos.