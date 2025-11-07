Vasco não vence o Juventude desde 2009, na partida que marcou o retorno à Série A
Equipes se reencontram neste sábado vivendo momentos distintos na reta final da temporada
A última vez que o Vasco da Gama venceu o Juventude ficou marcada na memória do torcedor cruzmaltino. Em 2009, diante de mais de 80 mil pessoas no Maracanã, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1 e garantiu o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro com quatro rodadas de antecedência.
Na partida, Adriano abriu o placar para o Vasco, mas o Juventude empatou na segunda etapa. O resultado igualado não servia para o Gigante da Colina garantir a vaga. Foi então que, apenas seis minutos após o gol do time do Sul, Carlos Alberto — principal nome daquela campanha — sacramentou a vitória e o acesso ao marcar de pênalti. Sob o comando de Dorival Júnior, o Vasco ainda terminaria a competição como campeão da Série B.
De lá para cá, os caminhos das equipes voltaram a se cruzar, mas o Vasco não conseguiu repetir o triunfo. Desde 2009, os times se enfrentaram três vezes: o Juventude venceu por 2 a 0 em casa em 2024, empatou em 1 a 1 em São Januário — com gol de Dimitri Payet — e levou a melhor novamente neste ano, vencendo por 2 a 0 no primeiro turno, com gols de Nenê e Gabriel Taliari.
Vasco e Juventude se enfrentam com objetivos diferentes
O reencontro deste sábado (8), em São Januário, ganha contornos decisivos para ambos os lados. O Vasco tenta encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão e ainda manter viva a esperança de conquistar uma vaga na Libertadores. Após os tropeços diante de São Paulo e Botafogo, o objetivo ficou mais distante, mas uma vitória pode recolocar o time na briga.
Já o Juventude encara a partida com outro foco: somar pontos fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. A promessa é de um duelo tenso no Rio de Janeiro, em que o Vasco tentará reviver o espírito de 2009 para reencontrar o caminho das vitórias e reacender a confiança do torcedor cruzmaltino.
