Vasco encontra equilíbrio após reforços, mas posição de segundo volante segue sem dono

O Vasco da Gama parece ter finalmente encontrado um ponto de equilíbrio após a janela de transferências do meio do ano. As contratações dos zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta deram nova segurança ao sistema defensivo, e o retorno do volante Barros, emprestado anteriormente ao América-MG, consolidou ainda mais a solidez do setor. No ataque, a chegada de Andrés Gómez ampliou as alternativas de Fernando Diniz, oferecendo velocidade e drible em um elenco que carecia desse tipo de jogador.

Apesar das melhorias evidentes, uma posição segue indefinida: a de segundo volante. Tchê Tchê, homem de confiança de Diniz, vinha bem até sofrer uma lesão muscular entre agosto e setembro e ainda não conseguiu retomar o mesmo nível de atuação. Na derrota por 3 a 0 para o Botafogo, nesta quarta-feira (5), o meio-campista foi um dos jogadores mais criticiados pela torcida e acabou substituído no intervalo.

Quem entrou em seu lugar foi Matheus França, que já havia desempenhado a função na partida anterior, contra o São Paulo. Embora tenha bom passe e capacidade de criação, o jovem não tem na marcação o seu ponto forte. Revelado pelo Flamengo, ele chegou a atuar como segundo volante na base, mas no profissional se consolidou mais adiantado. Diniz, no entanto, revelou após o clássico que o atleta vem sendo treinado para exercer a função — algo que, até agora, ainda não surtiu o efeito desejado.

Outras opções também estão sendo avaliadas. Hugo Moura, de origem mais defensiva, pode atuar ao lado de Barros para reforçar a marcação — dupla que deu resultado na sequência recente de quatro vitórias consecutivas. Thiago Mendes, primeiro reforço da janela, ainda não engrenou: disputou apenas oito jogos e soma 187 minutos em campo. Recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a atuar justamente contra o Botafogo, em sua primeira aparição desde o fim de agosto.

Hugo Moura em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por fim, Paulinho Paula, que viveu bom momento no clube antes de uma grave lesão no Campeonato Carioca de 2024, segue sem espaço. Sua última partida foi em 14 de setembro, quando entrou por apenas quatro minutos diante do Ceará.

Fernando Diniz ainda busca a melhor formação para estabilizar o meio-campo vascaíno e manter vivo o sonho da Libertadores. O Vasco volta a campo neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Juventude e tentar reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida.

