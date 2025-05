O Vasco terminou o mês de maio com um dos piores desempenhos como visitante no Brasileirão. Até o momento, o Cruz-Maltino tem aproveitamento de um time que está no Z4 na competição. Ao todo já são cinco derrotas em cinco jogos e 10 gols sofridos.

Dos quatro times da zona de rebaixamento, dois deles estão ao lado do Vasco nesta estatística negativa. São eles: Juventude, Santos e Sport.

Piores visitantes no Brasileirão:

Vasco é um dos piores visitantes do Brasileirão (Foto: Reprodução/Probabilidades no Futebol UFMG)

Ao ser questionado sobre como reverter essa situação, Diniz se mostrou incomodado. Além disso, o técnico disse que não dá para depender só da força de São Januário para pontuar no Campeonato Brasileiro.

- Tem que trabalhar e o time se impor. Nunca tive muita diferença sobre como o time joga dentro ou fora. É uma coisa que temos de melhorar em todos os aspectos do jogo e a vitória será uma consequência daquilo que melhorarmos. Não consigo dividir, embora esteja acontecendo isso no Vasco. É normal de alguma forma os mandantes terem um aproveitamento melhor, mas para fazer boas campanhas em pontos corridos, não dá para depender de jogar só em São Januário. Então, teremos de melhorar o time e passar a pontuar fora de casa - disse Diniz.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Melgar, do Peru, em São Januário. O confronto, válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americanca, será às 19h de terça-feira (27).