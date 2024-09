Vasco tem boa arrancada no returno do Brasileirão e sonha com Libertadores

Torcida do Vasco sonha com Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro

Invicto há cinco jogos no Brasileirão, o Vasco somou quase um terço de seus pontos no campeonato no returno e vai para a reta final com objetivo bem distinto do que aquele que se desenhava na primeira metade da competição. Se antes o temor da torcida era por briga contra o rebaixamento, agora o sonho é com uma vaga na Libertadores do próximo ano.

➡️Qual o clube brasileiro com mais jogadores convocados para a Data Fifa?

➡️Reforço do Vasco, Maxime Dominguez desembarca no Rio e revela o que sabe do clube

As três vitórias e os dois empates conquistados nas últimas cinco rodadas deixaram o time a sete pontos do São Paulo, atual sexto colocado e que hoje ficaria com a última vaga para os playoffs classificatórios para a fase de grupos da Libertadores.

Em 2017, na última vez que o Vasco se classificou à competição continental via Brasileirão, o time chegou ao fim do campeonato com 56 pontos. Faltariam 22 para repetir a pontuação este ano.

Com ainda 14 jogos pela frente, a equipe precisaria de sete vitórias e um empate, o equivalente a 52,38% dos pontos ainda em disputa, para chegar aos mesmos 56 pontos de sete anos atrás. E, nas últimas cinco rodadas, o Vasco alcançou 73,33% de aproveitamento.



O desempenho atual é o segundo melhor do Campeonato Brasileiro, ao lado do Palmeiras. Apenas o Fortaleza, que venceu quatro das últimas cinco partidas, fez mais pontos do que o Vasco no período.

Outra boa notícia para o torcedor vascaíno é que, em 2017, o time tinha 31 pontos após 24 rodadas; agora, já tem 34.

Número de vagas na Libertadores pode aumentar

Mas existe uma boa chance de o número de vagas para a Libertadores aumentar via Brasileirão. As seis atualmente em disputa podem chegar a sete, ou até mesmo a oito, se algum time da ponta de cima for campeão da Libertadores, da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil.

O próprio Vasco, aliás, segue na disputa da Copa do Brasil e com chances de levar o título da competição nacional. Afinal, no jogo de ida das quartas de final, o time bateu o Athletico por 2 a 1 em casa, de virada, e segue firme na busca pelo título.

Desempenho do Vasco vem crescendo no segundo semestre. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)