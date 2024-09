Maxime Dominguez chegou ao Rio de Janeiro (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 18:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O último reforço do Vasco nesta janela de transferências, Maxime Dominguez, desembarcou no Brasil no início da noite desta quarta-feira (4). Nas primeiras palavras, o meia contou o que sabe do clube.

É um clube incrível. Eu estou muito feliz por estar neste clube incrível e histórico do Brasil. É o país do futebol, então estou feliz de estar aqui — revelou Maxime Dominguez. E completou contando onde prefere jogar em campo:

- Eu posso jogar no meio ou pelos lados. Onde for preciso que eu jogue, eu vou fazer o melhor para ajudar o time.

- É o clube do Romário, um jogador incrível, eu sei disso. Como eu disse, sei que é um clube incrível no Brasil. Não posso esperar para começar.

Maxime Dominguez se mostrou empolgado por chegar ao Vasco. O meia suíço reforçou diversas vezes que o Brasil é o país do futebol.

- É um sentimento incrível estar no Brasil. É como eu disse, é o país do futebol. Eu vim com a minha família, estou ansioso para jogar diante dos torcedores. Vi alguns vídeos da torcida e achei incrível - disse o meia suíço, antes de mandar um recado para os vascaínos:

- Nos vemos em breve no estádio.

Maxime Dominguez estava no Gil Vicente (Foto: Divulgação/Gil Vicente)

O futebol brasileiro será a primeira experiência de Maxime Dominguez fora da Europa. O meia foi revelado pelo Servette, da Suíça. O último clube do jogador foi o Gil Vicente, de Portugal.