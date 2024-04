Vasco x Marcílio Dias pela Copa do Brasil (Fotos: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 12/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após rescindir com Pixbet, o Vasco fechou a negociação com uma nova casa de apostas para o patrocínio máster da camisa: a Betano. A informação foi dada primeiramente pelo portal 'Atenção, Vascaínos', e confirmada pelo Lance!.

O Cruz-Maltino completou 80 dias sem um patrocinador para o espaço principal da camisa. No dia 12 de janeiro deste ano, o Vasco desfez a parceria com a PixBet, entendendo que o valor que recebia (R$ 22 milhões) estava muito abaixo do mercado.

O planejamento do setor comercial da SAF era aumentar de forma significativa a receita com patrocinadores. Com isso, o clube agora deve receber o dobro do que era acordado no último contrato. Os valores com a Betano giram em torno de 40 a 45 milhões de reais por ano, com possibilidades de metas e bonificações.

Betano será a nova patrocinadora máster do Vasco em 2024. (Foto: Reprodução)

Um rompimento da Betano com o Fluminense facilitou para que o negócio acontecesse. O rival tinha a casa de apostas como patrocinador máster até março de deste ano. A empresa teve problemas para chegar a um acordo sobre a renovação de contrato com o tricolor e o Vasco demonstrou interesse na negociação.

Com o contrato entre as partes já assinado, o anúncio deve acontecer nos próximos dias. No duelo contra o Grêmio no domingo (14), o Gigante da Colina já deve estampar o novo patrocinador.

Sem patrocínio, Vasco estampa 'Maracanã para Todos' no principal espaço da camisa para enfrentar o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. (Foto: Matheus Lima/Vasco)