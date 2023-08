Com São Januário interditado, o Vasco solicitou ao Flamengo, que é o administrador provisório do Maracanã, para jogar no estádio, mas o pedido foi negado alegando que o gramado seria ainda mais danificado. Com a recusa, o Cruz-Maltino entrou na Justiça para ter o direito de utilizar o Maracanã, assim como fez para mandar o jogo contra o Palmeiras, em abril. Na decisão, o juiz cita má-vontade do Rubro-Negro com o Vasco.