Lucas Freitas detona árbitro por pênalti em Vasco x Sport: ‘Isso é minha vida’

Lucas Feitas, do Vasco, detonou a arbitragem no intervalo da partida contra o Sport neste domingo (31), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O árbitro Raphael Claus assinalou pênalti do zagueiro sobre Matheus Alexandre, que gerou o gol de empate dos mandantes em cobrança de Lucas Lima.

continua após a publicidade

➡️ Sport x Vasco: confira palpites da Redação do Lance! para o duelo no Brasileirão

— Os árbitros são seres humanos, podem errar, mas com certeza o VAR está aí para corrigi-los. Eu nunca vim aqui, eu também nem falei nada com ele. Só que é muito chato, é muito chato para a gente. A gente trabalha, é a nossa profissão, é a nossa vida, é o prato de comida da nossa família, da minha família. E realmente um lance decisivo desse é ter que ter mais cuidado — desabafou o jogador em entrevista ao "PrimeVideo".

— Realmente, quando eu falei para ele que eu não toquei na bola, não toquei no cara, eu não toquei. E ele nem esperou o VAR ver. Ele já falou: "Não, foi pênalti. Você não tocou na bola, o jogador encosta na bola e você não tocou na bola, então isso é pênalti". Mas ele podia ter visto. Isso aí prejudica não só o meu trabalho, mas o trabalho de toda a equipe. O nosso time foi bem para caramba mentalmente, conseguimos ainda fazer um gol, mas realmente é muito chateado. Chateado aqui porque isso é a minha vida. Eu não estou aqui brincando — completou.

continua após a publicidade

Apesar do gol do Sport, o Vasco conseguiu retomar a vantagem ainda na primeira etapa. Nuno Moreira havia aberto o placar logo nos minutos iniciais, e Philippe Coutinho fez o segundo do Cruz-Maltino para dar a vitória parcial por 2 a 1 antes intervalo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco