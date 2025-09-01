PC Oliveira se indigna com polêmica de arbitragem no Brasileirão: ‘Árbitro pipocou’
Vasco vence Sport por 3 a 2 com pênalti polêmico marcado por Claus
- Matéria
- Mais Notícias
O comentarista de arbitragem PC Oliveira classificou como equivocada a marcação de pênalti contra o Vasco no jogo em que o time carioca derrotou o Sport por 3 a 2. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputada na Ilha do Retiro. No lance contestado, Raphael Claus apontou infração de Lucas Freitas sobre Matheus Alexandre na área, resultando em pênalti e, posteriormente, o gol de empate (1x1) para o Sport.
Goleiro do Santos mostra braço machucado após embate com jogador do Fluminense
Fora de Campo
Jornalista elogia decisão de presidente do Flamengo: ‘Você não vende’
Fora de Campo
Mano Brown relembra reações no Santos 0 x 6 Vasco: ‘Tragédia na minha vida’
Fora de Campo
O ex-árbitro considerou que o jogador do Sport simulou o contato e que a arbitragem de vídeo deveria ter intervido para corrigir a decisão de campo.
- É o erro da rodada. Repara que o Lucas Freitas tem uma ação que o Claus até sinaliza, para evitar o contato com a bola, para não ser escanteio. Mas, para mim, o que chama atenção é o Matheus Alexandre, que dá um toque na bola, dobra o joelho e já vai arrastando o pé, procurando o contato. E cai. Esse é o lance que o VAR tem que chamar. A gente fala 'pé de bailarina - analisou PC Oliveira.
- Para trabalhar como VAR para o (Raphael) Claus, tem que muita firmeza de posição. Ele é um árbitro super conhecido no Brasil, com personalidade, que normalmente convence na marcação pela sua categoria. Como ele tem muita personalidade, acaba intimidando o VAR. O árbitro de vídeo pipocou para o Claus - argumentou.
➡️ Goleiro do Santos mostra braço machucado após embate com jogador do Fluminense
Mesmo com pênalti polêmico, Vasco vence Sport pelo Brasileirão
A partida teve um pênalti para cada equipe. Na cobrança contestada, Lucas Lima converteu e igualou o placar temporariamente. Nuno Moreira havia aberto o placar para o Vasco. Ainda na primeira etapa, Philippe Coutinho recolocou o time carioca em vantagem. No segundo tempo, Vegetti ampliou de pênalti para o Vasco, enquanto Ramon Menezes diminuiu para o Sport.
Próximo compromisso do Vasco
Com a vitória, o Vasco alcançou 22 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando a 15ª posição na tabela do Brasileirão.
O próximo compromisso do clube carioca será o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, marcado para 11 de setembro. Pelo Brasileirão, o Vasco receberá o Ceará em São Januário no dia 14 de setembro.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias