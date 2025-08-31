Novo reforço do Vasco chega ao Rio

O mais novo reforço do Vasco já está no Rio. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos, desembarcou na capital fluminense na noite deste domingo (31) no aeroporto do Galeão. Carlos Cuesta, que pertence ao Galatasaray da Turquia, ainda vai passar por exames médicos para assinar contrato por empréstimo com opção de compra ao fim do acordo. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Lance!

A negociação com o atleta não foi fácil. Inicialmente, Carlos Cuesta chegou a fechar com Spartak Mouscou, da Rússia, viajando para o país. Porém, a negociação não se concretizou abrindo as portas para o Gigante da Colina que já conversava com o estafe do zagueiro há algumas semanas.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta se destacou e foi negociado com o Genk, da Bélgica, onde viveu a melhor fase da carreira. Foram 212 partidas, quatro gols e uma assistência em seis temporadas. Em 2022, transferiu-se para o Galatasaray, por cerca de oito milhões de euros, mas não conseguiu sequência e atuou apenas em nove jogos. Pela seleção colombiana, soma 23 convocações.

Carlos Cuesta é uma indicação de Fernando Diniz

Após o empate em 1 a 1 contra o Botafogo, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, o técnico do Vasco Fernando Diniz comentou sobre o novo reforço do Gigante da Colina.

Fernando Diniz pediu a contratação de Carlos Cuesta (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- O Cuesta é um jogador que a gente tinha indicado, que estava esperando, foi muito bem avaliado por todo o departamento, é uma contratação bastante criteriosa, jogador de seleção colombiana, que estava jogando em um time importante da Europa, o Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele - afirmou na ocasião

Carlos Cuesta será apresentado após avaliação médica e assinatura de contrato. Ainda não há uma data para a apresentação do jogador.

