A expectativa é de que o acordo seja fechado nos próximos dias, principalmente pela boa relação entre os clubes. Pedro Henrique é um nome aprovado pelo departamento de análise do Vasco e conta com o aval da comissão técnica de Ramón Díaz. A chegada do atacante não impede a contratação de Breno Lopes, do Palmeiras, que também está em negociação com o Cruz-Maltino.