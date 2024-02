Contatos entre Vasco e Breno Lopes aconteceram, e o atacante gostou do projeto apresentado, segundo apuração do Lance!. O Palmeiras está ciente do interesse, mas ainda não recebeu uma oferta oficial, e esta não é a primeira vez que o jogador é procurado pelo clube carioca. O empresário do jogador é André Cury, o mesmo de Praxedes e David, e que tem ótima relação com o Cruz-Maltino.