Novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco chega com ambição e com a mentalidade que o clube precisa

Desde que tornou-se uma SAF, o Vasco deu ao seu torcedor uma nova perspectiva em relação aos últimos anos marcados pelo insucesso e sucessivos rebaixamentos. No entanto, o Gigante da Colina ainda parece longe de lutar por títulos, como outrora.

Em 2023, o Cruz-Maltino retornou à Série A, lutou para não cair, mas fez um grande segundo turno sob comando de Ramón Díaz. Com Álvaro Pacheco, o clube espera alcançar novos objetivos e reencontrar o caminho dos títulos, como o novo treinador indicou em sua chegada no Rio de Janeiro.

- Sei também que é um clube que foi crescendo e conquistando títulos muito importantes. É um clube muito importante aqui no Brasil, e o que eu quero é ajudar o Vasco a ir aos patamares que merece, ir às decisões e voltar aos títulos - disse o técnico no desembarque no Galeão.

Mas como chegar nos patamares em que o Vasco merece? Álvaro Pacheco se apresenta ao elenco na manhã desta segunda-feira (20), mas não comanda o time diante do Fortaleza, pela 3ª fase da Copa do Brasil. No entanto, o português inicia ainda esta semana seu trabalho com o novo plantel.

O comandante deve ter cerca de 10 dias para trabalhar com seus jogadores e começar a implementar suas ideias de jogo visando a partida contra o Cruzeiro. A suspensão de duas rodadas do Brasileirão foi favorável ao Gigante da Colina e ao técnico.

O sonho e a ambição de Álvaro Pacheco comungam com a do clube, que espera contar com Philippe Coutinho em 2024 para recolocar o Vasco no topo do cenário nacional. Há muito trabalho a ser feito, mas as escolhas que estão sendo feitas são alinhadas para que o Cruz-Maltino erga taças no futuro mais breve possível.