Vasco reencontra o Criciúma um turno após polêmica envolvendo Ramón Díaz

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Criciúma um turno após a goleada sofrida sob o comando de Ramón Díaz. A saída do técnico argentino, que hoje está no Corinthians, foi cercada de polêmicas.

A disputa entre Vasco e Ramón Díaz está na Fifa. Ambas as partes vão produzir provas e defender cada ponto de vista. O Cruz-Maltino vai se basear nos depoimentos de jogadores e funcionários que estiveram no momento do ocorrido, bem como declarações públicas.

A multa está estipulada em R$ 30 milhões.

🔄 RELEMBRE O QUE ACONTECEU:

O Vasco foi goleado para o Criciúma em São Januário. Minutos depois, o clube publicou uma postagem nas redes sociais informando que “ informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica”.

Funcionários da SAF vascaína também afirmam que Ramón e Emiliano Díaz pediram para sair e se despediram do elenco no vestiário. Momentos após, os argentinos se arrependeram e voltaram atrás.

Em seguida, Ramón e Emiliano Díaz fizeram um pronunciamento contrariando a versão do Vasco. Os argentinos cravam que foram demitidos nas redes sociais.

Ramón Díaz deixou o Vasco após goleada sofrida em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Um turno depois, Vasco e Criciúma voltam a se encontrar. A bola rola no domingo (18), às 16h, no Estádio Heriberto Hulse. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão.