Vasco reencontra o Bragantino em cenário distinto ao da permanência na Série A do Brasileirão

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 17/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo desafio do Vasco no Brasileirão é um conhecido que trouxe apreensão aos torcedores no final da última temporada. Foi justamente contra o Bragantino, que o Cruz-Maltino garantiu a permanência na 38ª rodada da competição. O que mudou no clube de lá para cá? Relembre a seguir.

Logo após a permanência na Série A do Brasileirão, o Vasco demitiu Paulo Bracks. Em seguida, o Cruz-Maltino contratou Alexandre Mattos para a a função de diretor de futebol.

Ao todo, Alexandre Mattos trouxe nove reforços para o Vasco. São eles: João Victor, Rojas, David, Keiller, Victor Luís, Sforza, Galdames, Adson e Clayton. Além disso, o Cruz-Maltino sofreu desfalques importantes para o restante da temporada, como os casos de Paulinho e Jair.

O Vasco se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, ao passar do Água Santa, algo que não acontecia há dois anos seguidos. No Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino caiu na semifinal para o Nova Iguaçu.

Com a eliminação no estadual, o Vasco demitiu Alexandre Mattos e está até os dias atuais sem um diretor executivo. Uma comitiva trata dos assuntos relacionados ao futebol e acertou a chegada de Hugo Moura. Josh Wander também veio ao Brasil para acompanhar de perto os trabalhos da SAF vascaína.

Escalação do Vasco contra o Bragantino na 38ª rodada do Brasileirão em 2023: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Jair, Praxedes, Marlon Gomes e Payet; Gabriel Pec e Vegetti.

Provável escalação do Vasco contra o Bragantino na 2ª rodada do Brasileirão: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, David e Vegetti.

Serginho marcou o gol da permanência do Vasco na Série A (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco estreou com o pé direito no Brasileirão ao vencer o Grêmio, por 2 a 1, em São Januário. Na segunda rodada, o Cruz-Maltino enfrenta o Bragantino, às 19h desta quarta-feira (17), no Estádio Nabizão.