Qual é a camisa mais cara do Brasileirão 2024? Veja ranking

Com base nos critérios acima, o Palmeiras tem a camisa mais cara da Série A do Brasileirão: R$ 369,90. Já a mais em conta é a do Bahia, que ainda não lançou o uniforme número 1 para 2024 e cobra R$ 149,90 no modelo "torcedor".



➡️ Onze marcas vão fornecer material para os clubes do Brasileirão; veja lista



💰 As camisas mais caras do Brasileirão 2024: