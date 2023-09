— Tentando entender a reclamação dos jogadores do América. Do Felipe Azevedo no intervalo e, principalmente, do Juninho no final. De um delírio incompreensível. Deveriam reclamar com o Maidana, que tomou um vermelho infantil quando o Coelho era muito melhor. Expulsão corretíssima -, analisou o narrador da TNT Sports.