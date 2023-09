Como visitante, o Vasco não vence o Tricolor há oito jogos. Em solo soteropolitano, são dois empates e seis derrotas. O último resultado positivo por lá aconteceu no dia 10 de junho de 2012, quando o time era o líder do Brasileirão daquele ano e tinha 100% de aproveitamento. Dentro do estádio de Pituaçu, Juninho e Diego Souza marcaram para os carioca, enquanto Juninho descontou no final para os baianos.