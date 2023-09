O Vasco segue trabalhando incansavelmente para liberar São Januário e nesta sexta-feira (1), o CEO Lucio Barbosa, esteve na sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para tratar sobre o assunto. Esteve presente no encontro o presidente da federação, Rubens Lopes, os vice-presidentes Marcelo Vianna e Sávio Franco, e o diretor de comunicação, Guto Seabra.