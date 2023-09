O jogo serviu como presságio da idolatria que Payet viria a construir no Olympique, clube que reestreou quatro anos depois, também com vitória, após passagem pelo West Ham, da Inglarerra. No Nantes, clube que iniciou a carreira, Saint-Étienne, Lille e o clube inglês, o meia estreou sem vitória. Já pela França, saiu de campo vitorioso e com uma assisência, apesar de ter jogado poucos minutos.