Em parceira com a Cristalcopo, o Vasco entrou no projeto Recicla Junto, que visa promover a sustentabilidade em São Januário. A iniciativa acontece desde agosto e tem como objetivo estimular a participação dos torcedores e promover a economia circular.

continua após a publicidade

Em todos os jogos do Cruz-Maltino no estádio, desde a partida contra o Corinthians, na 21ª rodada do Brasileirão, a ação tem atuado na coleta dos resíduos. Com a implementação, quase 6 mil quilos já foram destinados corretamente para o processo de reciclagem.

➡️ Vasco lança camisa em referência ao Mês da Consciência Negra

O programa estabelece parcerias estratégicas para a gestão de resíduos e a promoção da sustentabilidade. A cooperativa Carioca Recicla assegura a destinação adequada do lixo, enquanto a Eco Ventures, distribuidora de resinas e aditivos biodegradáveis, apoia o projeto Recicla Junto, fortalecendo o compromisso com a economia circular.

continua após a publicidade

— É uma grande honra implementar o Projeto Recicla Junto ao lado de um clube da magnitude do Vasco da Gama. Para nós, que estamos há mais de seis anos à frente deste projeto, é motivo de imensa alegria ver a iniciativa ser abraçada por uma equipe tão relevante no cenário nacional e internacional. Reconhecemos a importância da economia circular e da política ESG e almejamos que o esporte se torne um ambiente ativo na construção de um mundo mais sustentável — disse Augusto Freitas, presidente-executivo da Cristalcopo e fundador do Recicla Junto.

➡️ Fluminense e Botafogo esquentam chances de Libertadores; Vasco e São Paulo esfriam

O projeto Recicla Junto foi criado em 2019 com a missão de destinar o resíduo produzido nos jogos das equipes parceiras para a reciclagem. Desde aquele ano, quando iniciou atividades com o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, o programa já coletou mais de 480 mil quilos de resíduos. Em 2024, o projeto alcançou um marco significativo, coletando mais de 15 mil quilos durante as partidas da equipe catarinense na Série A, um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

continua após a publicidade

O Vasco jogará em São Januário no próximo sábado (8), às 18h, contra o Juventude, pela 33ª rodada do Brasileirão. O time disputa uma vaga na Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Sobre a Cristalcopo, parceira do Vasco

Fundada em 2002, a Cristalcopo é focada em produzir soluções para a alimentação, oferecendo resultados em embalagens com um forte caráter sustentável, combinando tecnologia, praticidade e qualidade de vida para seus clientes e para a comunidade. Com seis unidades fabris espalhadas pelo Brasil e mais de mil colaboradores, a empresa possui mais de 350 tipos de produtos divididos em três frentes principais: Industrial, personalizados e uso e consumo. Em 2019, criou o projeto Recicla Junto, visando unir sustentabilidade e iniciativas sociais para dialogar com a sociedade em busca de uma cultura sustentável e da aplicação prática da economia circular.