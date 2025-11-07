Vasco lança camisa em referência ao Mês da Consciência Negra

O Vasco lançou, nesta sexta-feira, a camisa "Negritude", em parceria com a empresa especializada em licenciamento de produtos Braziline. A iniciativa integra o calendário de campanhas do Novembro Negro, mês dedicado nacionalmente à reflexão sobre igualdade racial, combate ao racismo e valorização da cultura do povo preto. O uniforme faz referência aos tecidos Kente e aos símbolos Adinkras, referências do povo Ashanti, de Gana.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- O Vasco tem uma trajetória que se confunde com a própria luta por igualdade no esporte e na sociedade. Cada iniciativa como essa reafirma o que somos: um clube que reconhece seu passado, valoriza sua história e se posiciona com coragem diante das causas que importam. A "Negritude" é mais do que uma camisa, é um símbolo de respeito, orgulho e continuidade desse compromisso - afirmou CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo.

A coleção também utiliza o conceito de Dandismo Negro, relacionando moda, política e afirmação social. O diretor de Negócios do Vasco, João Vitor Assunção, destacou a dimensão institucional da parceria.

continua após a publicidade

- A parceria com a Braziline reforça um compromisso que vai além do campo: o de usar a força da nossa marca para inspirar, valorizar e provocar reflexão. Essa camisa é símbolo de orgulho, ancestralidade e representatividade, e mostra que o Vasco segue à frente, com propósito e coerência com sua história - afirmou o dirigente.

O Cruz-Maltino e seus torcedores carregam o orgulho de ter, na história, a luta contra o preconceito racial, e o clube reforça isso no texto do lançamento. Pela Braziline, o diretor de Negócios Carlo Mossi ressaltou o alinhamento entre as partes.

continua após a publicidade

- É um prazer apresentar ao mercado esta parceria com o Vasco, que valoriza a cultura brasileira, destacando personagens e essa história de representatividade, na qual a Braziline é pioneira. Reforça o nosso compromisso e o nosso propósito de vestir a torcida com paixão e inspiração - concluiu.