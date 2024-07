Vasco pode ter desfalque para a zaga, e escassez de opções expõe urgência por reforços

Vasco enfrenta o Atlético-GO na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 30/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafael Paiva deve ter "dor de cabeça" para montar a zaga do Vasco visando o duelo de quarta-feira (31), pela Copa do Brasil. Isso porque o zagueiro Maicon, que sentiu um desconforto na coxa durante a derrota para o Grêmio, será reavaliado nesta terça-feira (30) para saber se tem condições de jogo.

Caso Maicon não viaje para Goiânia, dentro das possibilidades de jogadores mais experientes, o Vasco contará apenas Léo e Rojas. A escassez de opções é um indicativo de que o setor precisa ser reforçado urgentemente.

O diretor Marcelo Sant'Anna já declarou que "a verdade do futebol é o campo". Hoje, o Vasco mostra que precisa de um zagueiro que chegue para vestir a camisa. Não só pela falta de opções, mas também para qualificar o setor.

Recentemente, o presidente Pedrinho revelou que o Vasco tentou uma investida num zagueiro de renome, mas a violência no futebol brasileiro impediu a negociação. Foi o caso do português Pepe. Outro grande nome que foi procurado é o do colombiano Yerry Mina.

Mina é ex-jogador do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

🤔 SOLUÇÃO CASEIRA?

Além de Léo e Rojas, Rafael Paiva também conta com dois meninos da base: Luiz Gustavo e Lyncon. Com isso, o técnico do Vasco teria quatro zagueiros ao invés de apenas dois.

Vale lembrar que Lyncon entrou no decorrer do jogo contra o Internacional e marcou um dos gols que garantiu a vitória no Beira-Rio.

Em breve, o Vasco terá o retorno de João Victor. O zagueiro, que está se recuperando de uma lesão no joelho, já faz trabalhos com bola e deve ficar à disposição em agosto.

João Victor se lesionou no clássico contra o Botafogo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco enfrenta volta a enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira (31), após vencer o Dragão pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o confronto é válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.