Dirigente do Vasco detona arbitragem em derrota para o Grêmio: ‘Pré-condicionada’

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana detonou a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli da Silva na derrota para o Grêmio. Em pronunciamento feito após o jogo, o cartola afirmou que não houve um erro claro, mas que o duelo foi pré-condicionado por erros contra o Imortal em partidas anteriores.

- O Vasco quer pontuar apenas como às vezes as arbitragens no Brasil são pré-condicionadas desde antes das partidas, e como o árbitro às vezes entra totalmente pressionado. O Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro, de maneira precipitada, já dá um amarelo para um atleta do Vasco e já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar - iniciou Sant'Ana.

Na sequência, o dirigente admitiu que não houve um erro grave que tenha sido determinante para a derrota, mas citou outras situações que irritaram o elenco do Vasco. No entanto, Sant'Ana não disse se iria fazer uma reclamação formal à CBF.

- Embora não teve um erro grave e gritante, depois que o Grêmio chegou à frente do placar, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, o árbitro dava as costas. O goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Têm algumas situações que vão me chateando, não teve nenhum erro gravíssimo, mas têm diversas situações que quem está no dia a dia se sente prejudica, os atletas ficam estressados. A gente tem observado isso ao longo do campeonato.

Apesar da derrota, o Vasco segue na 11ª colocação e em zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Com uma semana cheia de treinos, o Cruz-Maltino se prepara para encarar o RB Bragantino, no sábado (3).