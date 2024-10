Vasco planeja ter gramado sintético em São Januário após reforma

São Januário deve receber cobertura e região do campo terá diversas sombras (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 11:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco descarta a ideia de utilizar grama natural em São Januário após a reforma do estádio do clube, que está prevista para iniciar em 2025. O clube estuda um campo sintético ou híbrido (natural e sintético), segundo informação do "ge".

O Gigante da Colina vem fazendo uma análise sobre outros gramados no país, como o do Nilton Santos, em que o Botafogo atua em gramado sintético. O Cruz-Maltino entende que a manutenção é mais simples e mais barata.

Um dos exemplos que o Vasco vê como negativo é o do Atlético-MG, que inaugurou a Arena MRV com gramado natural em 2024. O Galo sofre com a qualidade do terreno do jogo e já planeja uma mudança para a próxima temporada.

São Januário é aberto e exposto ao sol para ter gramado natural(Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Motivos para troca de gramado em São Januário

Atualmente, São Januário é um estádio aberto e com gramado natural, que precisa de exposição ao sol e irrigação para ter uma boa irrigação. Atualmente, o Vasco consegue ter isso, mas tudo deve mudar após a reforma.

O novo estádio deve ganhar coberturas nas arquibancadas com o objetivo de se tornar mais moderno e receber shows, o que fará com que a região do campo tenha diversas sombras e não receba a exposição necessária ao sol. Por conta disso, o Cruz-Maltino estuda a mudança prezando pela qualidade do local, mas também barateando os custos.