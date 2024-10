Vasco alcança maior sequência sem vitórias na temporada

Vasco empatou com o Juventude na última rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 10/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O empate com o Juventude pelo Brasileirão fez o Vasco atingir a marca de seis jogos sem vencer. Esta é a maior sequência cruz-maltina sem vitórias nesta temporada.

Dentre estes jogos, estão duas derrotas na Copa do Brasil para Atlético-MG e Athletico-PR. Se tratando de Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou com Flamengo, Cruzeiro e Juventude, e perdeu para o Palmeiras. Ou seja, apenas três pontos de 12 disputados.

⚽ ÚLTIMOS SEIS JOGOS DO VASCO:

- Vasco 1 x 1 Juventude (29ª rodada do Brasileirão)

- Atlético-MG 2 x 1 Vasco (Semifinal da Copa do Brasil)

- Cruzeiro 1 x 1 Vasco (28ª rodada do Brasileirão)

- Vasco 0 x 1 Palmeiras (27ª rodada do Brasileirão)

- Flamengo 1 x 1 Vasco (26ª rodada do Brasileirão)

- Athletico-PR 2 x 1 Vasco (Quartas de final da Copa do Brasil)

Anteriormente, o Vasco ficou no máximo cinco jogos sem vencer. O primeiro período foi entre os dias 14 de abril até 5 de maio, quando enfrentou o Red Bull Bragantino, Fluminense, Criciúma, Fortaleza e Athletico-PR. Confira o levantamento abaixo.

- Red Bull Bragantino 2 x 1 Vasco (2ª rodada do Brasileirão - 17 de abril)

- Fluminense 2 x 1 Vasco (3ª rodada do Brasileirão - 20 de abril)

- Vasco 0 x 4 Criciúma (4ª rodada do Brasileirão - 27 de abril)

- Fortaleza 0 x 0 Vasco (Terceira fase da Copa do Brasil - 1º de maio)

- Athletico-PR 1 x 0 Vasco (5ª rodada do Brasileirão - 5 de maio)

*Três primeiros jogos com Ramón Díaz no comando e os dois últimos com Rafael Paiva

Já no segundo recorte, o Vasco não soube o que era vencer entre os dias 21 de maio e 19 de junho. Nestas datas, o Cruz-Maltino entrou em campo para jogar contra o Fortaleza, Flaemngo, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude. Veja a seguir.

- Vasco 3 x 3 Fortaleza (Terceira fase da Copa do Brasil - 21 de maio)

- Vasco 1 x 6 Flamengo (7ª rodada do Brasileirão - 2 de junho)

- Palmeiras 2 x 0 Vasco (8ª rodada do Brasileirão - 13 de junho)

- Vasco 0 x 0 Cruzeiro (9ª rodada do Brasileirão - 16 de junho)

- Juventude 2 x 0 Vasco (10ª rodada do Brasileirão - 19 de junho)

*Primeiro jogo com Rafael Paiva no comando e o restante com Álvaro Pacheco

Vasco precisa voltar a vencer para encostar no pelotão do G-6 no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco terá a chance de reverter esta situação na próxima rodada do Brasileirão, quando enfrentará o São Paulo, time que fez Rafael Paiva ascender no comando do Cruz-Maltino. A bola rola às 21h45 da próxima quarta-feira (16), no Morumbis.