Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 01/09/2024 - 18:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco negocia o empréstimo do zagueiro Ian Glavinovich, do Newell's Old Boys, da Argentina. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Uriel Iugit e confirmada pelo Lance!.

O Newell's Old Boys já recebeu uma proposta de empréstimo do Vasco. Os argentinos recusaram por considerarem os valores abaixo do que pretendem receber. No entanto, a negociação ainda está em curso.

Para contratar Ian Glaivinovich, o Vasco precisa correr contra o tempo. Isso porque a janela de transferências fecha nesta segunda-feira (2).

Ian Glavinovich foi revelado pelo Newell's Old Boys em 2022. Ao todo, o zagueiro tem 29 jogos com a camisa do clube argentino e deu uma assistência.

A contratação de um zagueiro é a prioridade máxima do Vasco nesta janela. O Cruz-Maltino já foi ao mercado tentar a contratação de Rafael Tolói, da Atalanta (Itália), e Luan Peres, do Fenerbahçe (Turquia).

Hoje, o Vasco só conta com João Victor, Léo, Maicon e Robert Rojas. Rafael Paiva também conta com as crias da base, Lyncon e Luiz Gustavo. Porém, são jogadores que quase não são utilizados pelo técnico.