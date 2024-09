Vitória x Vasco: como é o histórico do confronto?

Maicon jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Vitoria no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saiba quem leva vantagem no confronto direto!

🚨 Clique para assistir no Premiere

Ao longo da história, Vitória e Vasco já disputaram 49 jogos. Nestas partidas, a vantagem é da equipe da Bahia, que venceu 21. O Vasco tem 16 triunfos e outros 12 jogos terminaram empatados.

Em jogos do Brasileirão, mais vantagem do Leão da Barra. São 17 vitórias, nove empates e 13 derrotas em 39 jogos. Jogando como mandante, o Vitória tem ainda mais superioridade, com 26 jogos, 15 vitórias, seis empates e apenas seis derrotas.

No último encontro entre as equipes, no Brasileirão deste ano, vitória do Vasco por 2 a 1. Na última vez que jogaram no Barradão, o Cruz-maltino venceu por 1 a 0, com gol de Sarrafiore.

RJ - RIO DE JANEIRO - 12/05/2024 - BRASILEIRO A 2024, VASCO X VITORIA - Maicon jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Vitoria no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vitória e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Luiz Flavio De Oliveira (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Adriano De Assis Miranda (SP).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Silva, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Janderson (Jean Mota), Alerrandro e Osvaldo.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Emerson Rodríguez (David) e Rayan; Vegetti.