Melhores momentos: Vasco cede a virada ao Juventude, e torcida grita 'olé' em São Januário
Resultado praticamente tira o cruz-maltino da briga por vaga na Libertadores
Sem criatividade, o Vasco abusou dos erros, cedeu a virada e perdeu por 3 a 1 para o Juventude neste sábado (8), em São Januário. Rayan abriu o marcador para os cariocas, mas Marcelo Hermes e Nenê viraram para os gaúchos ainda no primeiro tempo. Ewerthon fechou a contagem quase ao fim do jogo. Com a terceira derrota seguida, o Vasco praticamente dá adeus a uma vaga na Libertadores, e o Juventude segue vivo na luta contra o rebaixamento. Irritados, os vascaínos gritaram "olé" no fim do jogo.
➡️Confira a classificação atualizada e simule as próximas rodadas do Brasileirão
Como foi Vasco x Juventude
Vasco e Juventude entraram em campo precisando da vitória por motivos distintos, e apoiado pelo seu torcedor o time carioca começou propondo o jogo. Puxada especialmente pelos avanços de Coutinho e Nuno Moreira pelo lado esquerdo, a equipe de Fernando Diniz era mais incisiva. E abriu o marcador aos 26, em cabeceio à queima-roupa de Rayan.
Mas, a partir daí, o Vasco que se mostrava concentrado passou a errar passes em zonas perigosas do meio-campo e da defesa. E o Juventude, que logo após sofrer o gol mudou o esquema de jogo, começou a se insinuar. Empatou o jogo aos 38 em belo chute de primeira de Marcelo Hermes, e virou aos 45 com o ex-vascaíno Nenê, que aproveitou erro na saída de Leo Jardim.
Com o revés parcial, Fernando Diniz resolveu mexer no time no intervalo. Tchê Tchê entrou na vaga de Hugo Moura, mas o time seguiu tendo problemas na armação. Depois, Matheus França entrou na vaga de Nuno Moreira, mas a alteração também pouco acrescentou para mudar o panorama.
Com o tempo passando, o Juventude se fechou ainda mais e passou a gastar o tempo a cada marcação. Sem criatividade, o Vasco decidiu tentar o chuveirinho, pela direita e pela esquerda. A partir daí, o goleiro Jandrei começou a se consagrar. Para completar, nos acréscimos Ewerthon ainda marcaria o terceiro, após contragolpe.
O que vem pela frente
Com a derrota, o Vasco permanece com 42 pontos e ocupa provisoriamente a 10ª colocação. O Juventude, por sua vez, segue na 18ª posição, com 32 pontos. As duas equipes voltam a jogar apenas após a Data Fifa: o cruz-maltino vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, no dia 19; e o alviverde recebe o Cruzeiro um dia depois.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 1 x 3 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro - Série A - 33ª rodada
📆 Data e horário: Sábado, 8 de novembro de 2025, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ)
🥅 Gols: Rayan (26'/1ºT), Marcelo Hermes (38'/1ºT), Nenê (45'/1ºT); Ewerthon (45'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Rodrigo Sam, Gabriel Taliari, Nenê, Igor Formiga (JUV); Carlos Cuesta, Philippe Coutinho, Paulo Henrique (VAS)
🟥 Cartão vermelho: Paulo Henrique
ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (GB), Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan.
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Jadson), Daniel Peixoto (Giovanny), Nenê (Ewerthon) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Luis Mandaca) e Gabriel Taliari.
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
