Vasco deve ter desfalques importantes por conta da Data Fifa

O Vasco da Gama pode enfrentar o Grêmio, no dia 19 de novembro, com uma lista considerável de desfalques por conta da Data Fifa. A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, acontece menos de 24 horas após compromissos de alguns jogadores do elenco cruz-maltino com suas seleções.

Entre os possíveis desfalques estão Puma Rodríguez, Andrés Gómez e Carlos Cuesta, todos titulares na equipe de Fernando Diniz. Além deles, Paulo Henrique também não poderá atuar — o lateral-direito foi expulso na partida contra o Juventude e cumprirá suspensão automática.

Jogadores convocados e as dificuldades logísticas

A situação preocupa o departamento de futebol do Vasco porque os compromissos das seleções acontecem na noite do dia 18 de novembro, véspera do duelo com o Grêmio.

Calendário dos jogadores do Vasco convocados

15/11 (Sábado)

Brasil x Senegal — Paulo Henrique – Londres (ING) – 13h Colômbia x Nova Zelândia — Andrés Goméz, Carlos Cuesta – Fort Lauderdale (EUA) – 21h Uruguai x México — Puma Rodríguez – Torreón (MEX) – 22h

18/11 (Terça-feira)

Brasil x Turquia — Paulo Henrique – Lille (FRA) – 16h30 Uruguai x Estados Unidos — Puma Rodríguez – Tampa (EUA) – 21h Colômbia x Austrália — Andrés Goméz, Carlos Cuesta – Nova York (EUA) – 22h

Com partidas em solo norte-americano, o retorno ao Brasil seria extremamente apertado, especialmente considerando as longas viagens e a necessidade de recuperação física.

Puma Rodríguez em campo pela seleção uruguaia (Foto: Divulgação/ AUF)

Situação semelhante na Data Fifa anterior

O Vasco já enfrentou um cenário parecido em outubro, quando jogou contra o Fortaleza logo após a última Data Fifa. Na ocasião, Puma Rodríguez disputou partida pelo Uruguai na Malásia dois dias antes, chegou ao Brasil próximo do jogo e foi utilizado apenas no segundo tempo. Já Paulo Henrique, que havia atuado no Japão na véspera, ficou fora da lista de relacionados devido ao desgaste e à distância.

Cenário provável

Mesmo com a distância dos jogos sendo mais curta nesta Data Fifa — já que os jogos acontecem nas Américas —, a tendência é que o Vasco não consiga contar com seus jogadores convocados diante do Grêmio. Caso algum deles não entre em campo por suas seleções, o clube pode tentar uma operação especial de retorno para tê-los à disposição.

O confronto é considerado decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro, e o técnico Fernando Diniz deve começar a planejar alternativas para possíveis ausências. Se confirmadas, Tchê Tchê pode novamente ser uma opção improvisada na lateral, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura podem ganhar espaço no time titular.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.




