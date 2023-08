A (antiga) busca por consistência



Até o momento, o Vasco tem apenas três vitórias no Brasileirão 2023, que aconteceram nas rodadas 1, 12 e 18. A falta de consistência e regularidade é um dos principais motivos para a situação atual do clube carioca.



E este problema não é recente. A última sequências de vitórias do Vasco na Série A aconteceu há mais de três anos, nas primeiras rodadas do Brasileirão 2020.



Desde então, o clube não conseguiu engatar duas vitórias seguidas na elite do futebol brasileiro.