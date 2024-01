Devido ao clássico com o Flamengo, o Vasco foi a campo com um time alternativo, poupando jogadores importantes como Lucas Piton, Payet e Vegetti. No primeiro tempo, o Cruz-Maltino não criou chances de perigo, mas foi prejudicado pela arbitragem, que não expulsou Cayo Tenório após carrinho violento em Rossi. O Nova Iguaçu não tem nada com isso e abriu o placar com Carlinhos, aproveitando a bobeada de Maicon na saída de bola. No segundo tempo, com a entrada dos titulares, o Vasco buscou o empate, mas seguiu sem criatividade. O Nova Iguaçu aproveitou os espaços e ampliou com Lucas Campos, que finalizou linda jogada que começou desde o meio-campo com passes e tabelas que envolveram o Vasco.