O Vasco terá mais um motivo para reclamar da arbitragem do Campeonato Carioca. Aos 24 minutos do jogo contra o Nova Iguaçu, em Uberlândia, Rossi sofreu um carrinho violento de Cayo Tenório, que já estava pendurado com cartão amarelo. O jogador acertou a canela do atacante vascaíno com as travas da chuteira, mas o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, sequer marcou falta.