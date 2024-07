Vasco e Atlético-MG se enfrentam pela primeira vez na Arena MRV (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 21/07/2024 - 04:00 • Belo Horizonte (MG)

Vasco e Atlético-MG se enfrentam pela primeira vez na história no novo palco da equipe mineira, a Arena MRV. Além deste pontapé inicial no estádio, a partida também pode ser marcada pela possível reestreia de Philippe Coutinho com a camisa cruz-maltina.

A Arena MRV foi inaugurada no dia 27 de agosto de 2023. Com exceção do Vasco, todos os cariocas já enfrentaram o Atlético-MG na sua nova casa. O retrospecto é favorável ao Galo, que venceu duas partidas e perdeu uma.

Na última vez que Vasco e Atlético-MG se enfrentaram, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, no Mineirão, com gols e Andrey Santos e Gabriel Pec. Mauricio Lemos descontou para o Galo.

🏟️ COMO FORAM AS ESTREIAS DOS CARIOCAS CONTRA O ATLÉTICO-MG NA ARENA MRV?

2024

- Atlético-MG 2 x 4 Flamengo (14ª rodada do Brasileirão)

2023

- Atlético-MG 2 x 0 Fluminense (30ª rodada do Brasileirão)

- Atlético-MG 1 x 0 Botafogo (23ª rodada do Brasileirão)

Coutinho pode reestrear pelo Vasco contra o Atlético-MG (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A mística de uma primeira vez não para por aí. A partida entre Vasco e Atlético-MG pode ser marcada pela reestreia de Philippe Coutinho com a camisa do Vasco.

Coutinho foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao Vasco. O meia-atacante vive a ansiedade por voltar a entrar em campo pelo clube que o revelou. Pelo jogador, o mesmo já teria entrado em campo na vitória sobre o Corinthians, em São Januário.

A bola rola para Vasco e Atlético-MG às 16h deste domingo (21), na Arena MRV. O jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.