Maicon tem um gol com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro (RJ)

As quatro vitórias consecutivas fizeram com que o Vasco passasse a estar na primeira parte da tabela do Brasileirão. Apesar do bom momento, o zagueiro Maicon quer que a equipe continue brigando por coisas grandes na temporada.

É importante termos consciência de que isso ainda é pouco para um time da grandeza do Vasco, e temos de ter os pés no chão para continuar com essa ascensão — disse Maicon. E emendou:

- Esse momento positivo é fruto do nosso trabalho não só dentro, mas também fora do campo. Quando os resultados não vêm, é importante que o grupo mantenha a cabeça no lugar e recupere a confiança. Nós recuperamos.

Caso vença o Atlético-MG na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco vai a 26 pontos e ficará ainda mais perto do G4. Para Maicon, o time precisa encarar o confronto como uma final.

- O jogo contra o Atlético é um confronto direto nesse momento. Queremos encostar no primeiro pelotão e, para isso, temos que encarar cada rodada como uma final - finalizou o zagueiro.

Vasco é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (21). A bola rola às 16h, na Arena MRV.