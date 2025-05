Vasco indica acordo com a Nike, mas exclui publicação

Vasco e Nike têm acordo firmado para a fornecedora patrocinar o clube em 2026, e o anúncio "quase" veio na tarde desta quarta-feira (21). O perfil do "Sócio Gigante", programa de sócio-torcedor do clube, incluiu a empresa de material esportivo entre os parceiros comerciais do Cruz-Maltino em publicação nas redes sociais.

A postagem, que divulga o novo "Clube de Vantagens" do Vasco, colocou a logo da Nike entre as parcerias do clube em uma das imagens do "carrossel". Mais tarde, a foto com o símbolo da empresa foi excluída, mas os comentários de torcedores sobre a fornecedora tomaram conta do post. Confira abaixo a imagem.

Imagem publicada e excluído pelo programa de sócio-torcedor do Vasco, incluindo a Nike como parceira do clube (Foto: Reprodução)

Acordo entre Vasco e Nike

Em dezembro, o Lance! apurou que o Vasco encaminhou acordo com a Nike para ser a nova fornecedora de material esportivo. O contrato entre o clube e empresa será válido por três anos, válido a partir de 2026.

Os uniformes serão disponibilizados em duas versões para os torcedores vascaínos. A camisa na versão torcedor custará aproximadamente R$ 400. O modelo de jogo, idêntico ao que será utilizado pelos atletas do Vasco em campo, terá preço em torno de R$ 750. A informação foi publicada primeiramente pelo perfil "News Colina" e confirmada pela apuração do Lance!.

