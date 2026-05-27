Vasco encara decisão na Sul-Americana em meio à pressão sobre Renato Gaúcho

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O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (27) para uma partida decisiva pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino recebe o Barracas Central, às 19h (de Brasília), em São Januário, precisando vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para tentar avançar diretamente às oitavas de final da competição.

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Desde o início da temporada, o técnico Renato Gaúcho deixou claro que a prioridade do clube seria o Campeonato Brasileiro. Por isso, utilizou equipes alternativas em boa parte da campanha continental, com forte presença de atletas das categorias de base. O planejamento, porém, acabou colocando o Vasco em situação delicada na reta final da fase de grupos.

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A partida também marcará o retorno de Renato Gaúcho ao banco de reservas do Vasco na Copa Sul-Americana. O treinador optou por não viajar com a equipe na estreia da competição, justamente contra o Barracas Central, e posteriormente foi punido pela Conmebol após declarações feitas depois da partida diante do Audax Italiano. Como consequência, Renato recebeu suspensão de três jogos no torneio continental e agora volta a comandar o time à beira do campo em um duelo decisivo para a sequência da temporada.

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Trajetória do Vasco na Sul-Americana

A campanha começou de forma irregular, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas. Mesmo assim, o cenário mudou rapidamente após a vitória por 3 a 0 sobre o Olimpia, em São Januário, que fez a equipe assumiu a ponta do grupo. O triunfo fora de casa diante do Audax Italiano manteve a equipe na disputa pela liderança, mas a derrota por 3 a 1 para os paraguaios, em Assunção, na quinta rodada, complicou a situação cruz-maltina.

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Com o resultado, o Olimpia assumiu a liderança do grupo e abriu três pontos de vantagem sobre Vasco e Audax Italiano, que aparecem empatados logo atrás. Apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

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Vasco soma apenas um ponto em jogo estreia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O que o Vasco precisa para avançar?

Para terminar na liderança, o Vasco precisa vencer o Barracas Central e torcer para que o Olimpia seja derrotado pelo Audax Italiano. Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate podem favorecer os cariocas nos confrontos diretos. Se os chilenos vencerem por três gols de diferença, a definição ficará no saldo geral da chave.

Mesmo sem alcançar a primeira posição, o Vasco ainda pode garantir vaga nos playoffs. Um empate em São Januário basta caso Olimpia vença o Audax ou haja igualdade no Paraguai. Até mesmo uma derrota pode classificar o clube carioca, desde que os paraguaios superem os chilenos.

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Tabela do Grupo G da Sul-Americana

Classificação Time P J V E D GP GC SG Aproveitamento 1º Olimpia 10 5 3 1 1 7 5 +2 66% 2º Vasco da Gama 7 5 2 1 2 7 6 +1 46% 3º Audax Italiano 7 5 2 1 2 6 6 0 46% 4º Barracas Central 3 5 0 3 2 2 5 -3 20%

A partida também ganhou peso nos bastidores por causa da pressão sobre Renato Gaúcho. O treinador foi bastante criticado após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no Campeonato Brasileiro, e uma eliminação precoce na Sul-Americana pode aumentar a instabilidade no comando técnico. Por outro lado, mesmo uma classificação pode não encerrar a desconfiança em torno do trabalho, cenário que deve seguir em pauta até o confronto contra o Atlético Mineiro, no fim de semana, pelo Brasileirão.

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