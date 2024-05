Vasco fecha patrocinador máster com valor 318% maior que o anterior

Fotos: Leandro Amorim/Vasco







Escrito por Kevin Fernandes • Publicada em 07/05/2024 - 16:23 • Rio de Janeiro

A camisa do Vasco da Gama voltará a ter um patrocinador máster estampado após mais de 100 dias desde a saída da Pixbet. A marca que irá ser colocada à frente do uniforme do Gigante da Colina também será do ramo de apostas, como a anterior, e terá seu nome revelado nos próximos dias.

O novo contrato será firmado por um ano e meio no valor de R$115 milhões e terá validade até dezembro de 2025, segundo informações obtidas pelo portal GE. Com o negócio, o Vasco receberá R$70 milhões por ano, superando os acordos de São Paulo e Fluminense. Esse valor coloca o Vasco na lista como o quarto maior patrocinador do Brasil, atrás apenas de Corinthians, Flamengo e Palmeiras*.

Ainda sem diretor comercial, as negociações com o patrocinador máster foram feitas por executivos da 777 junto a membros da SAF do Vasco.



* O contrato de patrocínio do Palmeiras com a Crefisa é válido para todos os espaços expostos na camisa do clube.