Com ausência na lateral, Vasco está definido para encarar a Chapecoense; veja a escalação

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
19:01
Diniz Vasco Maricá
imagem cameraDiniz na partida entre Vasco e Maricá pelo Cariocão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador Fernando Diniz não vai contar com o lateral-direito Paulo Henrique que ainda se recupera de uma lesão no pé esquerdo.

Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo para enfrentar a Chape com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

➡️ Vasco X Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Os jogadores Matheus França e Victor Luís também não foram relacionados para a partida.

Paulo Henrique - Vasco
Paulo Henrique durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco X Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CHAPECOENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

