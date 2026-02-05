Com ausência na lateral, Vasco está definido para encarar a Chapecoense; veja a escalação
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário
O Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador Fernando Diniz não vai contar com o lateral-direito Paulo Henrique que ainda se recupera de uma lesão no pé esquerdo.
Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo para enfrentar a Chape com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Os jogadores Matheus França e Victor Luís também não foram relacionados para a partida.
Confira as informações do jogo entre Vasco X Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CHAPECOENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
