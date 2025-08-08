Mesmo com vitória, Diniz faz alerta sobre ataque do Vasco

Apesar da vitória tranquila sobre o CSA por 3 a 1, e com os três gols marcados ainda no primeiro tempo, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, demonstrou certa preocupação com o ataque após a partida dessa quinta-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque, se por um lado a equipe teve produção ofensiva, por outro não conseguiu transformar a maior parte dela em gols.

continua após a publicidade

➡️Diniz exalta Rayan em classificação do Vasco, mas faz adendo: ‘Precisa equilibrar’

— Hoje (quinta) tivemos mais volume ofensivo em relação ao que vínhamos tendo. Tivemos 28 finalizações, fizemos três (gols). Mas a gente tinha que ter feito mais — considerou Diniz, após a partida em São Januário.

— Foi um volume para fazer mais gols. Temos que aproveitar mais o volume que criamos — acrescentou o técnico.

Diniz minimiza falta de gol de Vegetti

Os gols da diante do CSA saíram dos pés de três jogadores distintos, Rayan, Coutinho e Tchê-Tchê, o que de certo modo demonstra que o ataque do Vasco soube se diversificar. Ao mesmo tempo, contudo, o atacante Vegetti passou em branco. Durante a partida, alguns erros do argentino motivaram reclamações dos torcedores nas arquibancadas.

continua após a publicidade

Fernando Diniz minimizou a falta de gols do artilheiro vascaíno no duelo com o CSA. O técnico lembrou que Vegetti havia marcado na última rodada do Brasileirão, e deu a entender que seguirá escalando o jogador como referência no ataque, mesmo que o jogador não esteja em sua melhor fase.

— Não atrapalha, ele ajuda o time. Não é só força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não fez gol, mas marcou contra o Mirassol. Não sei quantos gols ele marcou comigo, mas um time que cria muito precisa de um grande artilheiro para finalizar as jogadas.

continua após a publicidade