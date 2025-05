O Vasco está escalado para enfrentar o Vitória pela 8ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrenta o Leão às 18h30 deste sábado (10), no Barradão, em Salvador.

Na última partida antes de Fernando Diniz assumir o comando, Felipe promoveu mudanças no time titular. As principais estão no meio-campo. Hugo Moura e Mateus Carvalho dão lugar para Sforza e Paulinho começarem o jogo.

Além disso, Nuno Moreira também volta ao time titular. O atacante português foi poupado por Felipe na goleada sofrida diante do Puerto Cabello, na Sul-Americanca.

Outro destaque é a presença de Puma Rodríguez na lateral direita. O uruguaio será titular, tendo em vista que Paulo Henrique cumpre suspensão por receber o terceiro cartão amarelo.

Escalação do Vasco para enfrentar o Vitória:

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza, Paulinho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Wellington Rato; Matheuzinho, Osvaldo e Janderson.

Escalação do cruz-maltina para enfrentar o Vitória no Brasileirão (Foto: Divulgação/Vasco)

Sob o comando de Felipe, o Vasco perdeu dois jogos e empatou um, até então. Além disso, o Cruz-Maltino não sabe o que é vencer há sete partidas.