Na quarta-feira (14), o Gigante da Colina vai ao Maracanã jogar como visitante diante do Fluminense. O Tricolor deve ir com força máxima, visando a conquista da Taça Guanabara. Já na rodada seguinte, o duelo é contra o Botafogo, no Nilton Santos. O confronto terá uma 'pitada especial' na disputa direta pela classificação às fases finais do Carioca.