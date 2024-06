Nenê vai reencontrar o Vasco pelo Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 19/06/2024 - 06:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Juventude na 10ª rodada do Brasileirão e precisa vencer para dar uma respirada na tabela. O duelo contra o Alviverde em Caxias do Sul será marcado pelo reencontro com Nenê, ex-camisa 10 cruz-maltino.

Nenê saiu do Vasco em abril de 2023. Na época, o clube informou que o meia retornaria em 2024 para iniciar "seu pós-carreira, em uma nova função". Ocorre que o jogador ainda está em atividade pelo Juventude com 14 jogos a uma assistência na temporada. Além disso, o atleta teve o contrato renovado até o final deste ano.

Em março de 2023, em exclusividade ao Lance!, Nenê comentou que quando se aposentasse, a tendência era de ficar mais na beira de campo. Inclusive, o meia chegou a brincar comparando que, apesar da ideia não estar amadurecida, o jogador estava em 60% para "ser um Barbieri (ex-técnico)" e "40% Paulo Bracks (ex-diretor de futebol)".

Nesta terça-feira (18), Nenê concedeu uma entrevista no Juventude. Durante a coletiva, o meia foi questionado sobre o significado de reencontrar o ex-clube. O veterano respondeu que o "futebol surpreende".

É especial. Realmente quando eu vim pra cá não pensava que a gente ia poder ter esse confronto, até porque eu não ia mais jogar esse ano. Mas o futebol sempre surpreende a gente. É um jogo importante pra gente dentro de casa e com certeza a gente vai dar o máximo pra conquistar a vitória e dar esses três pontos pra nossa torcida — contou Nenê. E completou avisando que ainda pretende trabalhar no Vasco quando após se aposentar:

- A ideia permanece, mas a gente nunca sabe, então já estou no meu segundo ano aqui. Não sei o que vai acontecer ainda pro ano que vem, é claro que a gente tem que pensar não agora, mas com certeza é mais uma porta que se abre pra mim, então eu fico feliz de também ter mais uma possibilidade de talvez também trabalhar e ficar por aqui, mas é uma coisa que a gente ainda não pensou, mas pela maneira como eu tenho esse respeito, esse carinho de todos daqui, é uma possibilidade que também se abriu e a gente vai procurar pensar mais lá na frente.

🗒️🔟 MARCAS DE NENÊ PELO VASCO:

- Líder do Vasco em assistências no Século XXI: 51 assistências;

- Segundo maior artilheiro do Vasco no Século XXI: 63 gols;

- Segundo jogador do Vasco em participações em gols no Século XXI: 114;

- Campeão Taça Guanabara 2016 (Invicto);

- Campeão Carioca 2016 (Invicto);

- Campeão Taça Rio 2017;

- Artilheiro nas temporadas 2016 e 2017;

- Mais de 200 jogos pelo clube.

Nenê tem mais de 200 jogos pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Nenê foi poupado na última rodada, quando o Juventude enfrentou o Bragantino. Com isso, a tendência é de que o meia possa voltar ao time.

Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h. A bola vai rolar no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.