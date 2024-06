Copiar Link

Dimitri Payet estava insatisfeito com a antiga gestão do Vasco, em razão de dívidas que a SAF tinha com o camisa 10. Em entrevista na Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), Pedrinho negou qualquer tipo de atrito com o meia francês.

O Payet nunca teve um pingo de problema. Muito pelo contrário. A relação é ótima. Identificamos a questão das dívidas, não só com ele, mas com outros empresários. Algumas luvas já consegui pagar — revelou Pedrinho

Além disso, Pedrinho reforçou que as dívidas com Payet não são culpa sua, mas sim a antiga gestão.

- A SAF está quebrada. Tem gente preocupada com aporte. A SAF está quebrada, e eu já sabia que isso aconteceria, por isso entrei com a liminar. Minha relação com o Payet é ótima. A dívida com Payet é de março, não fui eu quem fiz. A SAF foi criada justamente para dar estabilidade por meio de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passa saúde financeira pro clube. Isso não aconteceu - contou o presidente do Vasco. E emendou:

- As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Já estamos estruturando financeiramente o clube. Honrando com salários em dia. Vamos fazer isso até o fim do ano. Estou levando responsabilidade.

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE PEDRINHO:

ONDE O VASCO VAI JOGAR DURANTE A OBRA?

- Temos algumas possibilidades. Uma parceria com o Botafogo, alguns jogos no Maracanã, no estádio da Portuguesa da Ilha e alguns jogos em cidades em que o Vasco tem potencial muito grande de torcedor e de estrutura. A gente vai organizar isso de forma bem equilibrada, com mais calma, sem interferir, principalmente, na questão esportiva. Tem a questão da logística, isso tudo tem que ser pensado, mas a gente vai ter tempo para construir.

NAMING RIGHTS

- A gente vai abrir ao mercado todas as possibilidades de investimento. As propostas para as diversas áreas que a gente tem ali, de restaurantes, naming rights, camarotes, cadeiras cativas. Tudo isso vai ser muito bem elaborado agora com a finalização do PL para que a gente possa ir ao mercado, para entender o cenário, o valor da marca, para a gente viabilizar ainda mais receitas e com isso de repente mudar alguma estrutura dentro do estádio, dependendo também da parte financeira.

PHILIPPE COUTINHO

- Com relação ao Coutinho, é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. Mas um ponto muito positivo é que ele quer muito vir jogar no Vasco. A primeira, a segunda e a terceira opções dele são o Vasco. Isso é ótimo. Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, com ajustes, com toda a gestão esportiva dele. Ele está abrindo mão de muita coisa para vir. Estou fazendo um esforço absurdo. Está tudo construindo e indo bem. Ficamos muito ansiosos para ter um final feliz.

- Está tudo sendo construído, andando muito bem. Eu não gosto de falar (antes), mas está bem encaminhado. A proposta foi entregue para a gestão do Coutinho, ele está avaliando. Se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai dentro das possibilidades fazer.

EXIGÊNCIA PELA CONTRATAÇÃO DE ALEX TEIXEIRA E SOUZA

- São coisas que podem acontecer dentro do contrato. Com um ponto final, para sim ou para não, falaremos sobre.

MAIS SOBRE PAYET

- Só não fica no clube se ele pedir para sair.

SAF QUEBRADA

- A SAF está quebrada. Tem gente preocupada com aporte. A SAF está quebrada e eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que tivemos que fazer intervenção com uma liminar.

- Eu faço um pedido para os canais que falam do Vasco, que possam ter algum problema pessoal comigo ou com a minha gestão. Todos os pronunciamentos, sejam direcionados para mim. Pode vir em mim. Mas não usem o Vasco. Não prejudiquem o Vasco, porque não gostam de mim ou da minha gestão. São plantadas e são contadas diversas mentiras. Diversas informações erradas. São canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Falem a verdade ao torcedor vascaíno.

MAPEAMENTO DE DÍVIDAS

- Hoje, o mercado está seguro. Nós mapeamos todo o cenário de atraso de luvas, atraso de comissões para começarmos a pagar todo mundo que devemos. Não se preocupem com Pedrinho, não se preocupem com a 777. Se preocupem com o Vasco.