Por causa da Data Fifa, o Vasco volta a jogar apenas no dia 16 de setembro, contra o Fluminense, ainda sem local definido. Na sequência, dois confrontos diretos: Coritiba (19), como mandante; América-MG (23), no Independência, jogo adiado da 15ª rodada. Ambos os times estão atrás do Cruz-Maltino na tabela, ocupando a 19ª e 20ª posições, respectivamente.