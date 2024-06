Vegetti marcou o gol de empate entre Vasco e Bahia em 2023 (Foto: Rafael Falcão/Pera Photo Press)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 26/06/2024 - 06:00 • Salvador (BA)

Bahia e Vasco se enfrentam pela primeira vez em 2024 em momentos distintos ao do ano passado. Apesar de diferenças gritantes na tabela do Brasileirão, ambos estão fora da zona de rebaixamento.

No último encontro entre Bahia e Vasco (1 a 1), o Cruz-Maltino era o segundo time na zona de rebaixamento enquanto o Bahia era o primeiro fora do Z4. De lá para cá, o Esquadrão de Aço mostrou que se reforçou melhor em relação a equipe de São Januário. O resultado está sendo refletido na tabela do Brasileirão.

O Bahia é o terceiro colocado. Já o Vasco ocupa a 15ª posição.

Pegando o provável time do Vasco que deve entrar em campo, apenas quatro jogadores são titulares hoje. O Bahia conta com seis na base da equipe. Confira abaixo.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe*; Gilberto*, Gabriel Xavier, Kanu* e Luciano Juba*; Caio Alexandre; Carlos De Pena, Cauly e Jean Lucas; Everaldo* e Thaciano*.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim*; Paulo Henrique, João Victor, Maicon* e Lucas Piton*; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Estrella; Adson, David e Vegetti*.

*Jogadores que entraram em campo em Bahia 1 x 1 Vasco em 2023

Primeiro jogo de Payet pelo Vasco foi contra o Bahia (Foto: Rafael Falcão/Pera Photo Press)

🔟 DIMITRI PAYET

A partida contra o Bahia também tem outra simbologia para o Vasco. Trata-se do jogo em que Dimitri Payet estreou com a camisa cruz-maltina. Porém, o camisa 10 segue em recuperação no Departamento de Saúde e Performance e sequer viajou com o grupo para Salvador. A tendência é que o meia francês fique à disposição de Rafael Paiva apenas no clássico contra o Botafogo.

Bahia e Vasco jogam nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.