Vai pro jogo? Saiba se Payet enfrentará o Bahia

25/06/2024

Craque do Vasco, o meia Payet está recuperado de uma lesão na coxa direita. Mesmo assim, o atleta não vai enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira (26), às 21h30, em Salvador. A tendência é que o francês esteja relacionado para o clássico contra o Botafogo, no final de semana.

Vasco encaminha o empréstimo de atacante do Inter Miami

O Vasco encaminhou o empréstimo do atacante colombiano Emerson Rodríguez, do Inter Miami. O jogador vai assinar com o Cruz-Maltino por um ano. A informação foi publicada primeiramente pelos jornalistas Carlos Berbert e Cristian Moraes e confirmada pelo Lance!.

O Inter Miami quer que o Vasco arque com a maior parte do salário de Emerson Rodríguez. A expectativa é de que o atacante desembarque no Brasil na próxima semana para assinar o contrato. Emerson Rodríguez estava cedido por empréstimo ao Millonarios, da Colômbia, e vai deixar o clube no final de junho. O vínculo do atacante colombiano termina somente em 2025.